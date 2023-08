◆新品(1年間保証付き) 定価:101,200円

◆サンキョーEX307(マホガニー)ダークブラウン色ハーフマットステイン仕上げ(木目が透けて見えます)この商品はオルゴール専門店にてメカを組み込みます。製品型番シールは専門店発行(同形)またはSankyo製になります。そのほか保証書、曲目シート、元箱(ORPHEUS金押しBluebox)は全てSankyo製になります。

◆Sankyoオルフェウス72弁ムーブメント(当店出荷のメカには必ず「ORPHEUS」が刻印されています。)メカ上部はガラス嵌め込み

曲: ドボルザーク作曲 ♪新世界より(3パーツ/第2楽章、第4楽章抜粋)

<送料無料>

・この製品は創業20年以上のオルゴール専門店より出荷いたします。アフターケアも万全です。専用GIFTボックス入り。

・ただいまラッピングサービス(無料)を実施中です。ご希望のお客様は包装紙(アルファベット)とリボン(数字)をお知らせください。(ご指定はお早めに(ご落札直後くらいまでに)お願いいたします)

★他にも100曲以上(50弁、72弁)を出品していますので是非「オルゴール オルフェウス」で検索してみてください。

▼この商品は外国人の方、海外転送する方(又は転送拠点を登録住所にしている方、転売目的の方へは販売できません。代行業者お断り。

▼せどり写真違法コピー、海外掲載絶対お止め下さい。発見次第販売もいたしませんし、違法悪質セラー英文公開(現地、日本、全世界から見える)します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

