超格安一点 1カラット超え　パライバトルマリン K18 ペンダントトップ 11 ネックレス

パライバトルマリンのペンダントトップ
k18( ¨̮ )ダイヤモンドトップ
ソーティングが付きます。
高品質.18 K金シンプルネックレス米粒鎖骨チェーン
希少 ジョージジェンセン ネックレス
インクルージョンはありますが、優しいブルーとK18が大人の印象です！
淡水真珠18K込みネックレス
オーバルカットのパライバトルマリンをK18で贅沢に二重に巻いてあります。
プラチナ クンツァイト ダイヤモンド ペンダント ネックレス 9月誕生石
◆ベル様専用です◆K18 フックピアス
材質: K18（刻印有）
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カラット数: 1.383ct
【箱付き】バカラ ハート ネックレス ブルー
サイズ: 7.53×5.81×4.63mm
Dr.コパ ネックレス
K18/Pt850 コンビデザインネックレス 18金 プラチナ Y02554
甲府の職人様が一つ一つ丁寧に加工しています。
バーニーズニューヨークのイニシャルペンダントＲ ベビーパール付き
手作りの加工職人は現在少なくなり、k18の加工自体少なくなりました。
セーラームーン ダイヤモンド入り 純金コインペンダント
◾️現行品◾️【AHKAH】K18 パピヨンブリリアンプチ（ダイヤ）ネックレス
#パライバトルマリン
ティファニー オープンハート ネックレス シルバー エルサペレッティ 新品
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クリスチャンディオール ChristianDior ネックレス ゴールド 新品
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【新品未使用】ルイヴィトン コリエ・プティ M00368
希少✨クリスチャンディオールネックレスライトストーン シルバー CD ロゴ
【新品未使用】Van Cleef & Arpels フリヴォル ペンダント ミニ
GIVENCHY ヴィンテージ ゴールド チェーン ロング ネックレス
⭐︎【天然】ラリマー ペンダントトップ k18 8.4g
パライバトルマリンのペンダントトップソーティングが付きます。インクルージョンはありますが、優しいブルーとK18が大人の印象です！オーバルカットのパライバトルマリンをK18で贅沢に二重に巻いてあります。材質: K18（刻印有）カラット数: 1.383ctサイズ: 7.53×5.81×4.63mm甲府の職人様が一つ一つ丁寧に加工しています。手作りの加工職人は現在少なくなり、k18の加工自体少なくなりました。#パライバトルマリン#K18#ペンダントトップ