超格安一点 1カラット超え　パライバトルマリン K18 ペンダントトップ 11 ネックレス

パライバトルマリンのペンダントトップ

k18( ¨̮ )ダイヤモンドトップ

ソーティングが付きます。

高品質.18 K金シンプルネックレス米粒鎖骨チェーン



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インクルージョンはありますが、優しいブルーとK18が大人の印象です！

淡水真珠18K込みネックレス

オーバルカットのパライバトルマリンをK18で贅沢に二重に巻いてあります。

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◆ベル様専用です◆K18 フックピアス

材質: K18（刻印有）

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カラット数: 1.383ct

【箱付き】バカラ ハート ネックレス ブルー

サイズ: 7.53×5.81×4.63mm

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K18/Pt850 コンビデザインネックレス 18金 プラチナ Y02554

甲府の職人様が一つ一つ丁寧に加工しています。

バーニーズニューヨークのイニシャルペンダントＲ ベビーパール付き

手作りの加工職人は現在少なくなり、k18の加工自体少なくなりました。

セーラームーン ダイヤモンド入り 純金コインペンダント



◾️現行品◾️【AHKAH】K18 パピヨンブリリアンプチ（ダイヤ）ネックレス

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

パライバトルマリンのペンダントトップソーティングが付きます。インクルージョンはありますが、優しいブルーとK18が大人の印象です！オーバルカットのパライバトルマリンをK18で贅沢に二重に巻いてあります。材質: K18（刻印有）カラット数: 1.383ctサイズ: 7.53×5.81×4.63mm甲府の職人様が一つ一つ丁寧に加工しています。手作りの加工職人は現在少なくなり、k18の加工自体少なくなりました。#パライバトルマリン#K18#ペンダントトップ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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