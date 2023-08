ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

★商品説明★

【BRAND】BURBERRYS VINTAGE バーバリー ヴィンテージ

【COLOR】ベージュ系 画像参照

【SIZE】50 肩幅ラグラン 脇下幅57 着丈103.5

【MATERIAL】コットン51% ポリエステル49% 裏地ポリエステル50% コットン50%

【CONDITION】1980年代、40年位前のアイテムですので使用感並びに画像のように、擦れ、薄汚れはございますが、まだまだ問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】BURBERRYS VINTAGE バーバリー ヴィンテージ 80s MADE IN ENGLAND イングランド製 ステンカラーコート バルマカーンコート オーバーコート ベージュ系 アーカイブです。

英国を代表するラグジュアリーブランド バーバリーのコートです。

滑らかな肌触りとほのかな光沢感を備えるギャバジン生地を使用した一着。

裏にはチェック柄を配しさり気ないアクセントを演出して定番のデザインですので、普段の装いに広く活躍します。

アーカイブ 送料込み

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

