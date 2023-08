★☆まとめ買いがお得です☆★

Nudie Jeans sleepy sixten dry blackセルビッジ

2個まとめ買いで300円引き♪

BUDSPOOLオリジナル麻LOGO DENIM

3個まとめ買いで500円引き♪

ディースクエアードジーンズホワイト

まとめ買いの場合は購入前にコメントお願いします。

Jieda 22SS loose fit jeans



HYSTERIC GLAMOUR ブラックフレアデニム ブーツカット

商品一覧はこちらから!!

DENIME ドゥニーム RE:PROJECT 再構築デニム 30インチ

⬇⬇⬇⬇⬇

LLERU レザーパンツ コーティングデニム

#ひまわりのおすすめ古着

VISVIM ブラックジーンズ(ダメージ加工) W34

⬆⬆⬆⬆⬆

ディーゼルダメージデニム中古品No.929



美品 90s ラングラー USA製 13MWZPB W31L30 先染めブラック

【商品情報】

rrl スリムナローデニム



Nudie Jeans ジーンズ 28インチ

★ブランド名★

90's vintage アーカイブ ペイントフレア グランジ y2k パンク

Nudie Jeans

おけん 様専用5/31購入予定prps 紫製品 ダメージ デニム 日本製 W34

ヌーディージーンズ

ナンバーナイン ペイント デニム



ミハラヤスヒロ デニム 48

★サイズ★

名作 初期 BAPE アベイシングエイプ バギージーンズ デカロゴ ネイビー

サイズ W29L30

S.Slim Flare STR 5pocket OWS ブーツカット フレア

ウエスト 74cm

DENIM BY VANQUISH & FRAGMENT w32 コーデュロイ

股上 24cm

CELINE セリーヌ 2021 AW カート デニム ジーンズ 30

股下 cm

n Hollywood levis 517 ミスターハリウッド リーバイス

渡り幅 cm

SAMURAI JEANS【32x31】S5000VX☆零☆デニムパンツ3226

※平置きで採寸いたしましたが、素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。

EVISU メニーポケットヴィンテージ 38X35



Acne Studios 1989 Grime Black 32/30

★カラー★

1990s Levi's USA製 米国製 デニム 濃紺 リジット 553

インディゴブルー系

HW 90S DAMAGED STRAIGHT col/ D.BLU 26

※商品写真は、光の加減で若干色味が実物と違う場合が御座います。

70s Levi's 505-0217 42TALON



グラフペーパー ベルテッドデニム

★商品詳細★

リーバイス550 ブラックデニム ビックサイズ 黒 古着 W40 L32

Nudie Jeansのデニムパンツになります。

【名作】1999 BLESS No.9 Levi's リメイク デニム ジーンズ

未使用タグ付きの商品で、定価は29000円+税の商品になります。

glamb グラム Unplugged Wide Denim

※素人の自宅保管の商品になりますので多少の経年劣化がありますのでご了承下さい。

【いまだけ底値❗️】90's501XX バレンシア工場 W36 赤耳 ビックE

またペットはいませんし、喫煙も致しません。

slagjaadmnsv様専用



1PIU1UGUALE3 メインライン スウェット デニム パンツ サイズ4

★おすすめ品を取り揃えております★

Marcelo Burlon マルセロブロン 新品未使用 デニム サイズ32

こちらも要チェック!!

[超貴重 ほぼ新品 真紺 毛羽] Levi's 502 Big E ビンテージ

⬇⬇⬇⬇⬇

GUCCIデニムパンツ

#ひまわりのおすすめジーンズ

マディソンブルー ヘム カット フレアMB224-3002

⬆⬆⬆⬆⬆

ヒステリックグラマー デニム パンツ ダメージ加工 30 ニューヨークドールズ



★キャピタル★デニムバナー★非売品★懸賞当選品

★発送方法★

vintage hysteric glamour snake denim

濡れないようにビニール袋等で包み、それをダンボールやクラフト紙に入れて匿名配送で発送致します。

polar skate washed Black



Remake Denim / リメイクデニム、ブルー、再構築、パッチワーク

★最後に★

プードル様専用 Dsquared2 セクシーツイスト グレー 44 ピンク

画像にハンガー・トルソーや造花が写っていても付属致しません。

Newヒステリックグラマー デニム 2023

こちらの商品は一般的な中古品になっております。(リサイクルショップ等で販売されている程度の状態です。)

90s〜 EURO Levi's RED coating Black denim

古着のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

ジッパースキニーデニムパンツ

中古品USED品にご理解ある方のみご購入お願い致します。

RAF by RAFSIMONS デニム



初期 AMIRI アミリ ショットガン スキニー デニム パンツ 28

気になる商品があればコメント!いいね!フォロー!よろしくお願いします!!

RRL ダブルアールエル SLIMBOOT CUT

見逃し厳禁!早い者勝ち!

ポーラービッグボーイ ウォッシュドブラックSサイズ

新商品続々入荷中!!

TOMOKI YURITA リーバイスリメイクデニム

商品一覧はこちらから!!

g-star raw RACKAM ペイント スキニー

⬇⬇⬇⬇⬇

HUNTER 5620 SLIM TAPERED 28inch

#ひまわりのおすすめ古着

新品 LEVIS 550 リーバイス 550-4834 デニム W32

⬆⬆⬆⬆⬆

20SS Hed Mayner ヘドメイナー デニム



TRB Damaged Washed Old Loose Fit Jeans

管理番号523

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 新品、未使用

★☆まとめ買いがお得です☆★2個まとめ買いで300円引き♪3個まとめ買いで500円引き♪まとめ買いの場合は購入前にコメントお願いします。商品一覧はこちらから!!⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめ古着⬆⬆⬆⬆⬆【商品情報】★ブランド名★Nudie Jeansヌーディージーンズ★サイズ★サイズ W29L30ウエスト 74cm股上 24cm股下 cm渡り幅 cm※平置きで採寸いたしましたが、素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。★カラー★インディゴブルー系※商品写真は、光の加減で若干色味が実物と違う場合が御座います。★商品詳細★Nudie Jeansのデニムパンツになります。未使用タグ付きの商品で、定価は29000円+税の商品になります。※素人の自宅保管の商品になりますので多少の経年劣化がありますのでご了承下さい。またペットはいませんし、喫煙も致しません。★おすすめ品を取り揃えております★こちらも要チェック!!⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめジーンズ⬆⬆⬆⬆⬆★発送方法★濡れないようにビニール袋等で包み、それをダンボールやクラフト紙に入れて匿名配送で発送致します。★最後に★画像にハンガー・トルソーや造花が写っていても付属致しません。こちらの商品は一般的な中古品になっております。(リサイクルショップ等で販売されている程度の状態です。)古着のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。中古品USED品にご理解ある方のみご購入お願い致します。気になる商品があればコメント!いいね!フォロー!よろしくお願いします!!見逃し厳禁!早い者勝ち!新商品続々入荷中!!商品一覧はこちらから!!⬇⬇⬇⬇⬇#ひまわりのおすすめ古着⬆⬆⬆⬆⬆管理番号523

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 新品、未使用

STUDIO DARTISAN デニムPOLAR Big boyCIOTA シオタ PTM-2TP 13.oz テーパードデニムパンツ 30デンハム メンズデニム早い者勝ちRRL ヴィンテージ 5ポケット フィット セルビッジ ジーンズ美品 roen jeans 黒 スキニーデニムパンツ ロエン ヒロムタカハラ S