DEELUXE 17-18 ディーラックス CHOICE スノーボードブーツ



CROSS FIVE クロス ファイブ OMNI BOA 23センチ

多少汚れてはいますが、状態的には良好です。滑走日数約10日

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

