最も優遇 NEP PATINA CLOTH (222OJ-JK07 COAT ALPINE ダウンジャケット

着用回数 ワンシーズンのみ

2022年の冬季のものになります。

着け外しのできる手袋もついています。

サイズ36

税込 ¥115,500円

ミリタリーやマウンテンギアの要素がミックスされたOLD JOE (オールドジョー) のダウンジャケット。

デタッチャブル仕様のミトンはスリーピングバッグのアーカイブピースから、フードも同じくデタッチャブル仕様。

フロントファスナーの引手はグローブをはめたままでも開閉し易いようにデザインされた、ミリタリーからのインスピレーション。

高密度で織ったコットンシルクのウェザークロスは、シルクネップが上質な粗野感を主張。

染色後にハードに加工を施して経年を感じるカラーリングに。

ナイロン等の化繊のダウンが主流な中、特別な存在感のあるシルクネップコットンのダウンコートに仕上がりました。

crimie cluct calee softmachine radiall neighborhood gladhand weirdo cootie wacko maria gangsterville snoid fuct bluco ROUGH AND RUGGED Champion

Schott Levi's LEE Dickies AVIREX アメカジ クライミー クラクト キャリー ネイバーフッド グラッドハンド ウィアード ギャングスタービル ソフトマシーン ラディアル ジャケット WTAPS(ダブルタップス)アビレックス HUF(ハフ)Lafayette(ラファイエット)A BATHING APE(ア ベイシング エイプ)SOPHNET(ソフネット)クンバ kuumba お香 ニードルズ

TENDERLOIN(テンダーロインNEXUSⅦ(ネクサス 7)Silas(サイラス)CUTRATE カットレイト

CHALLENGER チャレンジャー supreme シュプリーム

GRAVYSOURCE グレイビーソース

ANIMALIA アニマリア LEFLAH レフラー

オールドジョー

OLDJOE

36 (肩幅56.5cm 身幅130cm 袖丈60cm 着丈88cm)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オールドジョーアンドコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

