2回使用しましたが目立って傷や汚れはありません。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2回使用しましたが目立って傷や汚れはありません。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New Balance 990v6 28cmNIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW IENike Air Jordan 1 Low Dark Teal 28cm【中古】adidas BATHING APE superstar BAPEAURALEE New Balance M2002RE1 Yellow 28.5NEWBALANCE the Apartment ML574AP2◆新品◆送料無料◆adidas スタンスミス LUX 27cm HP2201◆◆ナイキ エア マックス 95 QSナイキ エアマックス95 ブルー、グレー