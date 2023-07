*値下げ交渉のコメントには返信致しません。

カラー:RED ORANGE (レッド オレンジ)

サイズ表示:USサイズ XXL (日本サイズ 3XL相当) STANDARD FIT

実寸:肩幅約56cm・身幅約74cm・着丈約79.5cm・袖丈約73.5cm

素材:SHELL/100%NYLON LINING/100%POLYESTER

生産国:CAMBODIA

状態:新品未使用

優れた通気性を持ち防水透湿性に優れたDRYVENT素材を採用し、雪や雨などをシャットアウトしウェア内の水蒸気を排出して最適な湿度を保ちます。

脇下にはベンチレーションが採用され、袖はベルクロ、裾はドローコードで絞れます。

裏地なしの軽量で両サイドにジップポケット付きです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

* 値下げ交渉は不可となります。

#日本未発売

#海外限定

#USAモデル

#THENORTHFACE

#ザ・ノースフェイス

#アウトドア

#大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

