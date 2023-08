【おすすめ】 SOULEIADO tomorrowland ソレイアードワンピース ロングワンピース

tomorrowland SOULEIADO EMBROIDERY

Blueな鮮やかな刺繍がとても素敵で

少し胸下の切り替えと、背中が可愛いです。

まだまだ綺麗です。

size 36

身幅約46

丈約122.5

自宅保管、中古品をご理解いただける方でお願い致します。

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ソレイアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

