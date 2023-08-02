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ホットセール GoPro CHDHX-111-FW HERO black 11 ビデオカメラ

商品の説明

◆2023年5月購入 新品未開封・国内正規品
Panasonic HC-VX980M-T ビデオカメラ

GoPro hero11 Black 27MP HyperSmooth 5.0
保証書付き
キャノン Canon EOS 70D ボディ #24777
メルカリで現在出品中の保証書つきの新品未使用では、最安値なので、早い者勝ちかと思います。
ビデオカメラアクションカム
即日発送可能
【美品】SONY HDR-PJ790V フルハイビジョン　ビデオカメラ

HERO5 BLACK 【値下げしました！即購入OK】
■本体サイズ：71.8×33.6×50.8（mm)
Victorビデオカメラ JVC GZ-RX600-G 迷彩 内蔵メモリ64GB
■本体質量：154g
GoPro HERO7 WHITE
■製品内容：HERO11Black カメラ、Enduro バッテリー、USB-C ケーブル、マウント用バックル、ベースマウント（曲面）、サムスクリュー、携帯用ケース
RICOH WG-M1 BLACK　アクションカメラ

DJI Pocket2 防水ケースセット
主な機能
TERADEK BOLT NP-F LP-E6 バッテリープレート
■ビデオ：5.3K60、4K120、2.7K240など　ループビデオ　8倍スローモーション　24.7MPフレームグラブ
GoPro HERO7 BLACK ゴープロ ブラック 予備バッテリー付き
■写真：27MP 　2倍ズーム　写真（シングルフォト）　ナイトフォト　30fpsバースト　RAW

Panasonic HC-V520M 本体とバッテリーのみ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

SONYのアクションカムHDR-AS300
◆2023年5月購入 新品未開封・国内正規品保証書付きメルカリで現在出品中の保証書つきの新品未使用では、最安値なので、早い者勝ちかと思います。即日発送可能■本体サイズ：71.8×33.6×50.8（mm)■本体質量：154g■製品内容：HERO11Black カメラ、Enduro バッテリー、USB-C ケーブル、マウント用バックル、ベースマウント（曲面）、サムスクリュー、携帯用ケース主な機能■ビデオ：5.3K60、4K120、2.7K240など　ループビデオ　8倍スローモーション　24.7MPフレームグラブ■写真：27MP 　2倍ズーム　写真（シングルフォト）　ナイトフォト　30fpsバースト　RAW

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商品の状態新品、未使用

ホットセール GoPro CHDHX-111-FW HERO black 11 ビデオカメラ

0分钟前

ホットセール GoPro CHDHX-111-FW HERO black 11 ビデオカメラ

¥56,099 ¥30,293

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