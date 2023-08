【35％OFF】 G LUMIX VARIO ASPH F3.5-5.6 12-60mm レンズ(ズーム)

Panasonic LUMIX G VARIO 12-60F3.5-5.6 ASPH

値下げしました。

Bmpcc4kで使用するために購入しましたが、カメラを整理するので手放します。

かびや曇りはありません。

フォーカスも問題ありません。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 高倍率ズームレンズ

フォーマット種類: マイクロフォーサーズ

レンズマウント(メーカ): マイクロフォーサーズ

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

