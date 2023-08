この度はご覧いただき、ありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)

2回だけ使用しましたので綺麗です。

定価 25300円

サイズ:約H46 x W27 x D17cm

重さ:約0.95Kg

メイン収納スペースには、ノートPCを強力に保護するIncase独自のEVA素材Tensaerliteを採用し、専用ケースを不要に。適所にポケットを備えつつ、 過剰な多機能構造になるのを避けることでも軽量化を果たし、洗練された見た目も獲得した。余分はなく、適正。 ノウハウやセンスに長けたIncaseだからこそ表現できる、ミニマルな形がここにある。

・メインコンパートメントには、起毛した裏地と衝撃吸収素材(Tensaerlite)を使用したラップトップコンパートメント

・サイドポケットには、小物やデバイスの収納に適した裏地で作られたアクセサリーポケット

・クッション入りで調節可能なショルダーストラップは、人間工学に基づいたデザイン設計

・通気性が良く、優れたクッション性が特徴なOrtholiteキャリーハンドル

・素材には、耐久性に優れた840デニールナイロン

Tensaerliteとは

精密工学と革新的なハイブリッド構造を融合させ、Incaseによって独自開発されたTensaerliteは、超軽量なEVA(熱可塑性合成樹脂)素材です。このネーミイングは、力強さ、適応性、軽量な構造を意味するラテン語から由来しています。Tensaerliteは超軽量でありながら高い衝撃吸収が特徴で、使用された商品はフィット感が強くなるよう圧縮成型され、デバイスを外的要因から保護します。

※中古品ということをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

ペット無、タバコ無です。

簡易包装にて発送致します。

#incase

#インケース

カラー···グレー

商品の情報 ブランド インケース 商品の状態 未使用に近い

