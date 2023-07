1枚目の写真が白っぽいのはビニール袋に入れてあるからです。

1986年のコミックボンボン4冊になります。

ビニール袋に入れて密封した後に段ボールに入れて保管していました。

状態はキレイですが、当時の紙独特のシミがほんの少しですが出てきています。

37年前のブツですのでお約束の3Nにてお願い致します。

ハガキの切り取りは4冊ともありません。

保管状況はプロフィール参照願います。

#コミックボンボン

1986(S61)年コミックボンボン4冊

#コロコロコミック

#コロコロスペシャル

(管理用創8230320200023)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

