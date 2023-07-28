価格は安く ノースフェイス 【新品】 BCヒューズボックス2 K NM82255 ブラック リュック/バックパック

商品内容: THE NORTH FACE BC Fuse Box II ブラック

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JANコード: 4580777164571

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型番: NM82255 K

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商品状態: 新品未使用

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値下げ不可。(他商品との同時購入に限り値下げ可能)

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【製品仕様】

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サイズ: 33×15×46cm

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重量: 約1065g

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素材: ポリウレタン樹脂

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容量: 30L

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#ザノースフェイス

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#リュック

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#バックパック

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品内容: THE NORTH FACE BC Fuse Box II ブラックJANコード: 4580777164571型番: NM82255 K商品状態: 新品未使用値下げ不可。(他商品との同時購入に限り値下げ可能)【製品仕様】サイズ: 33×15×46cm重量: 約1065g素材: ポリウレタン樹脂容量: 30L#ザノースフェイス#リュック#バックパック

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

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