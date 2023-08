とっておきし新春福袋 破格！The Rolling Stones バンドTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80s The Rolling StonesのバンT

パラグラフTシャツ

古着屋で購入しました。

✴︎ 希少品 VETEMENTS Cat T-Shirt ヴェトモン

ボディーにダメージがあり、プリントのかすれもかっこいいです。

Stussy OUR LEGACY DOT PIGMENT DYED TEE 黒

値下げ希望受け付けますので気軽にコメントください!

90’s Backcherry バンドTシャツ

個人的にバックプリントが好みです。ダメージデニムに合わせて来て欲しいです。

アップルバム APPLEBUM×cherry chill will.

テーラードのインナーなど幅広い着回しができます。

Hysteric glamour 野口強 Tシャツ



Supreme Old English Rhinestone S/S Top

グランジ

adidas NOAH 半袖 Tシャツ

アメカジ

☆US古着☆【ディズニー パイレーツオブカリビアン Tシャツ 】メンズ2XL

ぼろ

レトロムービー⭐︎ジョーズ⭐︎ヴィンテージ リンガーTシャツ サンダークリーク製

かすれ

Elvis Costello エルビス コステロ Tシャツ ヴィンテージ



22SS 新品未使用 Lサイズ テンダーロイン TEE 2C Tシャツ ネイビー

袖丈···半袖

Supreme UNDERCOVER Tag Tee ホワイト se1092r

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

【超希少カラー】Supreme マルチカラーセンターロゴ 即完売モデル Tシャツ

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

