#アルカナデザインshop

#あるかなスニーカー

他にも沢山のスニーカーを出品しておりますので

どうぞ宜しくお願い致します

これからも沢山のスニーカーを出品する予定ですので

是非フォローお待ちしております

☆28000円からの大幅値下げ中です☆

✔️NIKE

✔️AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG PREMIUM

✔️size 27.5

✔️ COLORICE BLUE/VACHETTA TAN WHITE

✔️ YEAR2016

✔️ 905136-402

✔️正規品

✔️日本未発売 激レアモデル

※ 正規箱無し

新品のダンボールに入れての発送となります

アッパー全体を上質なスウェードで構成し、シュータンにはエンボス加工したNIKEのロゴを、ヒールには同じくエンボス加工したJORDANのウィングマークが入ったプレミアムモデルです。

2017年3月発売、日本未発売

日本未発売のかなりレア度の高い品物です。

ネットで検索していただければ分かる通り高い金額を払わないと手に入らない商品です。

少し大きめに作られております。

0.5センチから1センチ程、大きいかと思います。

★商品は湿気が少なく日の当たらない出品専用の

クローゼットにて保存しております

★コメント無しでの購入大歓迎です^ - ^

★他のフリマサイトやオークションサイトにも出品し

ているのでお早めに

★このご時世ですのでスニーカー 洗浄、消毒をして対策しております

# NIKE SB

#AIR JORDAN 1 og

#VANS

#SB

#エアーフォース1

#ヴェィパーマックス

YEEZY BOOST

ADIDAS

STUSSY

XLARGE

ATMOS

Mita sneakers

AIR FORCE

AIR JORDAN

AIR MAX

NIKE LAB

ACG

UPTEMPO

PALACE

Supreme

OFFWHITE

Undefeated

Saint Laurent

GIVENCHY

シュプリーム

ナイキ

ダンク

エアフォース

エアマックス

エアジョーダン

モアテン

オフホワイト

アトモス

アップテンポ

ステューシー

ディースクエアード

パラノイズ

イエローグラデ

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#アルカナデザインshop #あるかなスニーカー 他にも沢山のスニーカーを出品しておりますのでどうぞ宜しくお願い致しますこれからも沢山のスニーカーを出品する予定ですので是非フォローお待ちしております☆28000円からの大幅値下げ中です☆✔️NIKE✔️AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG PREMIUM ✔️size 27.5✔️ COLORICE BLUE/VACHETTA TAN WHITE✔️ YEAR2016✔️ 905136-402✔️正規品✔️日本未発売 激レアモデル※ 正規箱無し新品のダンボールに入れての発送となりますアッパー全体を上質なスウェードで構成し、シュータンにはエンボス加工したNIKEのロゴを、ヒールには同じくエンボス加工したJORDANのウィングマークが入ったプレミアムモデルです。2017年3月発売、日本未発売日本未発売のかなりレア度の高い品物です。ネットで検索していただければ分かる通り高い金額を払わないと手に入らない商品です。少し大きめに作られております。0.5センチから1センチ程、大きいかと思います。 ★商品は湿気が少なく日の当たらない出品専用の クローゼットにて保存しております ★コメント無しでの購入大歓迎です^ - ^ ★他のフリマサイトやオークションサイトにも出品し ているのでお早めに ★このご時世ですのでスニーカー 洗浄、消毒をして対策しております# NIKE SB#AIR JORDAN 1 og#VANS#SB #エアーフォース1#ヴェィパーマックスYEEZY BOOSTADIDASSTUSSYXLARGEATMOSMita sneakersAIR FORCEAIR JORDANAIR MAXNIKE LABACGUPTEMPOPALACESupremeOFFWHITEUndefeatedSaint LaurentGIVENCHYシュプリームナイキダンクエアフォースエアマックスエアジョーダンモアテンオフホワイトアトモスアップテンポステューシーディースクエアードパラノイズイエローグラデ

