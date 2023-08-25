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商品の説明
ROMARO ユーティリティ18度
キャロウェイ パラダイム 10.5°ヘッドのみ【145】
純正ヘッドカバー付き
豪華 XXIO 7代目 5-P、A、S 8本 セット N.SPRO 920 S
ディアマナ thump 90g台
ＴＩＧＥＲ・ＳＨＡＲＫ✦GRATE・WHITE✦GW−４パター
フレックスS
sim2max ユーティリティ 3u 19度
MP-H5 アイアンセット4I-P 7本 Modus3 tour 125 S
綺麗めなものを購入し、使用はラウンド2〜3回程度です。NCNRにてお願い致します。
マーク様専用 SYard セット売り
ツアーステージ アイアンセット。X-BLAD CB
ご予算相談ございましたら気軽に声かけください。
speeder NX ４０S テーラーメイドスリーブ
希少 Tour-AD ツアーAD GP-7X ドライバー
性別···メンズ
キャロウェイ スピード 3番 5番フェアウェイウッド 2本セット
種類···ユーティリティ
(681)☆ミズノ コンポ アイアンセット
利き手···右
PING ピンG430 MAX ドライバー 10.5度 ヘッド
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
新品 ヤマハ インプレス UD＋2 5W 17度 M421f 42.75 S
テーラーメイドSIM2 フェアウェイウッド 3W カスタムシャフト レフティ
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PING ピン G410 フェアウェイウッド SFT 3W 16°
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ROMARO ユーティリティ18度純正ヘッドカバー付きディアマナ thump 90g台フレックスS綺麗めなものを購入し、使用はラウンド2〜3回程度です。NCNRにてお願い致します。ご予算相談ございましたら気軽に声かけください。性別···メンズ種類···ユーティリティ利き手···右
商品の情報
商品の状態
傷や汚れあり
【即発送可能】 《最終価格》ロマロ UT ユーティリティ 18° クラブ
375
31分钟前
【即発送可能】 《最終価格》ロマロ UT ユーティリティ 18° クラブ
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13,600
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(税込) 送料込み
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ゴルフ
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《最終価格》ロマロ UT ユーティリティ 18°
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
19e285444d840
1514
本人確認済
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コメント (14)
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