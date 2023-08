━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【商品詳細】

商品名:Balmain unicorn

定価:158000円

状態:新品・未試着

カラー:ホワイト

サイズ:27cm(メンズEUR42)

付属品:箱・袋・カード

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【⠀よくあるご質問 Q&A 】

■本物ですか?

はい、勿論本物でございます。

正規店又は正規代理店からの購入ですので、

確実に本物でございます。

念の為、私の方でも経験で培った知識で

本物かどうか検品もしております。

ご安心して購入下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ご購入前にコメントを頂ければ、

【ゆうゆうメルカリ便】又は【らくらくメルカリ便】

どちらでも発送対応致します。

お気軽にコメント下さい!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

追加で画像を希望の方はお気軽にコメントください!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バルマン 商品の状態 新品、未使用

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■即購入歓迎です!■お支払い確認後、 24時間以内に発送いたします!■更新日が【〇日前】の場合がありますが、 コメントなしでご購入頂いてもOKです!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【商品詳細】商品名:Balmain unicorn定価:158000円状態:新品・未試着カラー:ホワイトサイズ:27cm(メンズEUR42)付属品:箱・袋・カード━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【⠀よくあるご質問 Q&A 】■本物ですか? はい、勿論本物でございます。 正規店又は正規代理店からの購入ですので、 確実に本物でございます。 念の為、私の方でも経験で培った知識で 本物かどうか検品もしております。 ご安心して購入下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ご購入前にコメントを頂ければ、【ゆうゆうメルカリ便】又は【らくらくメルカリ便】どちらでも発送対応致します。お気軽にコメント下さい!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━追加で画像を希望の方はお気軽にコメントください!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

