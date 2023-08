人気の 【BIG E】 Levi's オリジナル 70505 4th ヴィンテージ Gジャン/デニムジャケット

ブランド Levi's リーバイス

60’s フランス製 ユーロワーク デニムジャケット フルジップ vintage



サイズ サイズ表記なし

42相当

着丈63 身幅53 肩幅46

※素人採寸になりますので

誤差はご了承ください

カラー インディゴ ブルー 青色

説明

60年代後半 〜 70年代初期

ビックE の70505です。

インディゴの色もしっかり残っています。

色の落ち方が激渋です。襟元、胸ポケット、ボタン付近のハチノスのようなアタリが本当にカッコいいです。

画像のように経年変化に伴うダメージが見られますが、致命的なものはございません。

またサイズ表記は不明ですが、実寸からすると42前後と推測されます。

製造から50年ほど経過しているデニムになりますので、状態の見落とし等あるかと思いますが古着に慣れている方なら問題ないレベルだと思います。

Used商品ですので、表記以外の汚れ、傷などがある場合がございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。何か質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

他サイトでも販売してますので、売り違いの場合の可能性があります。

よろしくお願いします。

501 505 606 517 501xx BIGE 66前期

506xx

507xx

557xx

70505 60s 70s 80s 90s

50s

ウエアハウス

フルカウント

マッコイズ

大戦

1st

ファースト

セカンド

サード

リーバイス ヴィンテージ

デニムジャケット

デニムシャツ

ラルフローレン / ralph lauren

ダブルアールエル / RRL

リーバイス / Levis

リー / Lee

ラングラー / Wrangler

ジャンティーク

フォアモスト

ベルベルジン

JCpenny

BIGMac

ヴィンテージ

ビンテージ

60s

60's

60年代

70s

70's

70年代

LVC

ビッグイー

ビックイー

ビッグ E

アメリカ製

米製

U.S.A

人気モデル···リーバイス 70505 BigE

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド Levi's リーバイス商品 BIG E 70505 Gジャン ジージャン オリジナル 60s 〜 70s デニムジャケット トラッカージャケット ボタン裏524 MADE IN USAサイズ サイズ表記なし 42相当 着丈63 身幅53 肩幅46 ※素人採寸になりますので 誤差はご了承くださいカラー インディゴ ブルー 青色説明60年代後半 〜 70年代初期ビックE の70505です。インディゴの色もしっかり残っています。色の落ち方が激渋です。襟元、胸ポケット、ボタン付近のハチノスのようなアタリが本当にカッコいいです。画像のように経年変化に伴うダメージが見られますが、致命的なものはございません。またサイズ表記は不明ですが、実寸からすると42前後と推測されます。製造から50年ほど経過しているデニムになりますので、状態の見落とし等あるかと思いますが古着に慣れている方なら問題ないレベルだと思います。Used商品ですので、表記以外の汚れ、傷などがある場合がございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。何か質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。他サイトでも販売してますので、売り違いの場合の可能性があります。よろしくお願いします。501 505 606 517 501xx BIGE 66前期 506xx 507xx 557xx 70505 60s 70s 80s 90s50sウエアハウスフルカウントマッコイズ大戦1stファーストセカンドサードリーバイス ヴィンテージデニムジャケットデニムシャツラルフローレン / ralph laurenダブルアールエル / RRLリーバイス / Levisリー / Leeラングラー / WranglerジャンティークフォアモストベルベルジンJCpennyBIGMacヴィンテージ ビンテージ 60s60's60年代70s70's70年代LVCビッグイービックイービッグ Eアメリカ製米製U.S.A人気モデル···リーバイス 70505 BigE

