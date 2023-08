ご覧頂き、ありがとうございます。

✅商品情報

●サイズ表記

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅さいごに

e175

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます。☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇`*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね!・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品していきます。アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・カーハート・ステューシーなど ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋TR✅商品情報●ブランドステューシー●サイズ表記XLサイズ●サイズ実寸(単位:cm)平置き採寸着丈:71身幅:64肩幅:56袖丈:71※多少の誤差は、ご容赦下さい。●カラーイエロー / 黄色●素材綿80%ポリエステル20%●状態USEDかなり美品です!当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品・販売しております(*'▽')✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋TRe175

ガールズドントクライ ウォッシュド GDC ロゴ フーディー パーカー 伊勢丹THE NORTH FACE XX KAWS パーカー M 《新品》BREATH ブレス BAD HOP パーカー XLクロムハーツ 新作 マッティボーイ フーディ20AW★WTAPS★LLW / HOODED / COPO★WHITE★MDrew houseパーカー完売品【人気即完売】Supreme スリーブロゴ スウェット パーカー M 黒hoodie Card Tag set / FRGMT* black Mセール早い者勝ち‼ GUCCI インターロッキングGパーカー Lサイズノースフェイス ボアパーカー メンズ