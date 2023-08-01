春先取りの 【新品未使用】MAISON EUREKA メゾンエウレカ　サンダル ハイヒール/パンプス

MAISON EUREKA メゾンエウレカのサンダルです。

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カラー ホワイト

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サイズ 38

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定価 ¥46,200

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コロンとしたフォルムが可愛い、オープンヒールの注目サンダル。ボリューミーなウッドソールがインパクト大で、その上に乗せられたソフト素材のオープンヒールと絶妙バランスを発揮。足元に旬味を添える、個性派の一足です。

未使用 Salvatore Ferragamo パンプス ブラック レザー 黒



【新品未使用】MAISON EUREKA メゾンエウレカ サンダル

大人気で探して購入しましたが、可愛くてもったいなく未使用のまま保管していました。

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購入時の箱や、エウレカのショッパー等付属品も全てお付けします。

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新品未使用品ですが、自宅で保管している商品のため、細かな点まで気にされる方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド メゾンエウレカ 商品の状態 新品、未使用

MAISON EUREKA メゾンエウレカのサンダルです。カラー ホワイトサイズ 38定価 ¥46,200コロンとしたフォルムが可愛い、オープンヒールの注目サンダル。ボリューミーなウッドソールがインパクト大で、その上に乗せられたソフト素材のオープンヒールと絶妙バランスを発揮。足元に旬味を添える、個性派の一足です。大人気で探して購入しましたが、可愛くてもったいなく未使用のまま保管していました。購入時の箱や、エウレカのショッパー等付属品も全てお付けします。新品未使用品ですが、自宅で保管している商品のため、細かな点まで気にされる方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド メゾンエウレカ 商品の状態 新品、未使用

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