【全品送料無料】 新品　正規品　アグオーストラリア アグブーツ21.5cm22cmロングブーツ本物 ブーツ

アグオーストラリアのブーツです。

正規ストアから購入した本物です。

商品番号 887278895978

バックル付きベルトが特徴のブーツSUTTER(サッター)。撥水性のあるレザーアッパーにふわふわな天然ウールのライニング、軽さと柔軟性・耐久性・クッション性とグリップ感を高めた新構造のアウトソールTreadlite by UGG™(トレイドライト バイ アグ)で履き心地も快適。ヒールカウンターにはアクセントにロゴ入りメタルプレートを添えています。

・アッパー:レザー(撥水加工)

・ライニング:天然ウール

・インソール:天然ウール

・アウトソール:Treadlite by UGG™ *

・シャフト高さ:約26cm

*Treadlite by UGG™(トレイドライト バイ アグ):軽さと柔軟性・耐久性・クッション性とグリップ感を高めた新構造のアウトソール

定価37400円

5(22cm)

正規品

お値下げ不可

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド アグオーストラリア 商品の状態 新品、未使用

