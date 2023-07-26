売れ筋ランキングも掲載中！ マイケルコース　バッグ　ショルダー ハンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございますマイケルコースバッグ　ショルダーバッグ横31 高さ22 奥行き13黒色ハワイで購入しましたあまり使用していませんので比較的きれいですが保存した時に型崩れが少しついてしまいましたusedです大きな破れ ほつれはありませんご不明な点がございましたらコメントにてご質問ください神経質な方はご遠慮願います自宅保管 usedに ご理解頂ける方のみご購入 お待ちしておりますよろしくお願いいたします

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ブランドマイケルコース
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41分钟前

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