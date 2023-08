NONAME

NONAME PG-22114 P.JOG プラトジョガー素材コンビスニーカー¥25300-上品に輝くラメが印象的な大人エレガントなスポーティスニーカー。シーズンに関係なく履けるNO NAMEのロングセラー・スニーカーの「ピージョグ」。マドンナがジョギンング時に着用して世界的に話題になったモデルとしても知られています。新素材のラメはツイード調の編み込みに程よく光沢感有りで高級感抜群!人気のポイントはスポーティーさを残しつつも、女性らしい印象で脚も長くきれいに見せてくれるところ。全体的に厚みを持たせたソールの快適な履き心地と足入れの良さは履いた人だけが味わえる特権です。かわいいフォルムなので、大人カジュアルコーデにピッタリのアイテムです♪厚底フラットタイプなので安定感もあり、ウォーキングや、ジョギング、 ペットの散歩などにもおすすめです◎シックなデザイン&大人カワイイフォルムで、デニムやスリムパンツとの相性も良く、スポーティでありながら女性らしい一足です。カラーBLACK/BLACK素材 ポリエステル / 牛革スエード / 合成素材ヒール高 4.5センチサイズ感について 2E程度(普通)通常お履きのサイズがおすすめです。※インポート商材の為、靴の木型はモデルごとに作られデザインなどによって異なります。<サイズ表記>35 (JP22.5)<付属品>箱<状態>未使用<備考>出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着 #にこにこ古着レディース#にこにこ古着レディースシューズ

