【商品番号】M965

【ブランド】

Graphpaper

【サイズ】FREE

ウエスト:約80-90cm

股上:約32cm

股下:約62cm

裾幅:約18cm

渡幅:約35cm

※平置き素人採寸ですので

多少の誤差はご了承ください。

※素材やサイズが不明なものに関しては

大まかな印象を表記しております。

本来の素材やサイズとは異なる場合

またカラーも印象での表記の為、

ブランド発表の表記やお手持ちのデバイスにより

お客様の印象とは異なる場合がございますが

ご了承ください。

【カラー】ブラック

【コンディション】B

→右腿後ろ目立たない程度の汚れ

股部分多少の使用感あり

S・・・新品未使用やデッドストック

A・・・使用感など汚れやダメージがない状態

B・・・使用感はあるが目立った汚れやダメージがない状態

C・・・使用感など汚れやダメージがある状態

D・・・汚れやダメージが目立つが使用するには問題ない状態

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-

【フォロー割引について】

●¥5000以上→¥500オフ

●¥3000以上→¥200オフ

●¥1000以上→¥100オフ

※お買い上げ前にフォローした旨を、

その他にも2点以上のお買い上げで

まとめ割引もさせていただきますので、

コメントにてお願い致します。

●全品送料無料

●ご購入前にプロフィール欄をご覧ください。

その他ご不明な点や商品へのコメントお気軽にお声がけください。

#AwesomeM

●その他の商品もハッシュタグからご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

