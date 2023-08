バジーレ28の大きいサイズのロング丈Tシャツ/チュニックです!

リメイクシースルーフリルTシャツ

サイズ46 日本サイズ15号になります。

カラーはイエローです。

5年程前に新宿伊勢丹にて購入しました。

¥32000位でした。

新品未使用です!

リヨセル/コットン素材の柔らかい薄手でストレッチの効いた生地で作られたロング丈で幅広なデザインのTシャツ/チュニックです。

伸縮性があります。

前見頃と袖が1枚の生地で出来ていて、サイドと後見頃の中央部分に縫い目があるデザインです。

丸襟で2枚仕立ての襟ぐりになっています。

前見頃中央にはピンク、ブルー!オレンジ、イエロー、ブラック等のカラーを使った文字や絵がプリントされています!

バジーレ28 大きいサイズ ロング丈Tシャツ チュニック イエロー サイズ15号

ストレッチが効いて、身幅が広いのでとても動きやすいです!

畳むとコンパクトになりますので、旅行にも便利です!

寸法(平置き)

サイズ46 日本サイズ15号

肩幅 フリー

身幅 62㌢

着丈 78㌢

袖丈 (襟ぐりから)32㌢

袖口巾 23㌢

素材

指定外繊維(リヨセル) 70%

コットン 30%

発送の際はコンパクトに折り畳んで梱包させて頂きます。

即買いOKです!

他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。

お値引きさせて頂きます!

「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。

まとめ買いの場合はらくらくメルカリ便に変更させて頂き、日時指定を承ります。

日時指定をご希望の方は、ご購入後にコメントにご連絡頂けると助かります。

新品未使用ですが素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。

#β

#ベータ

#バジーレ28

#ギャバジンK.T

#Gabardine K.T

#婦人服

#BASILE28

#Tシャツ

#チュニック

#ロング丈

#ストレッチTシャツ

#ロングTシャツ

#カジュアルTシャツ

#ワイドTシャツ

#レディース

#新宿伊勢丹

#大きいサイズ

#新品未使用

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド バジーレベントット 商品の状態 新品、未使用

