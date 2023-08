1 リュリからモーツァルトまで

昭和33年8月30日 発行 定価 500円

2 ベートーヴェンからシューマンまで

昭和33年6月5日 発行 定価 500円

3 リストからビゼーまで

昭和33年7月20日 発行 定価 500円

4 ブルッフからR・シュトラウスまで

昭和33年10月30日 発行 定価 500円

5 シベリウスからプロコフィエフまで

昭和33年12月25日 発行 定価 500円

6 オネッゲルからブリトゥンまで/日本人作曲家・補遺

昭和34年2月20日 発行 定価 500円

当面、バラ売りはしません。

※外函、本体ともに経年劣化があります。なお、第2巻にのど割れがあります(画像のとおり)。

#NHK交響楽団#N響

#名曲事典#N響名曲事典

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

