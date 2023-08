【商品名】

フラットヘッド 小松美羽 Tシャツ 40

トラヴィススコット ツアー ライブ イーグル サンダー ライトニング ツアー AMERICAN THUNDER アメリカンサンダー USA

【カラー】

・ブラック

【サイズ】

・L

・肩幅 52cm

・身幅 55cm

・着丈 72cm

【商品説明】

・Travis Scott Birds in the Trap Sing McKnight Tシャツ。

・希少なBirdsツアーのTシャツです。

・AMERICAN THUNDERのイーグルTシャツをサンプリングしたTravis Scottらしいデザイン。

・この頃のTシャツは球数も少なく希少です。

・お探しの方に是非。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。

・こだわりの古着を出品しています。

【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】

Travis Scott KANYE WEST FEAR OF GOD Jerry Lorenzo NIRVANA Kurt Cobain

Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses pearl jam metallica foo fighters alice in chains led zeppelin green day radiohead バンド ロック バンT

HIPHOP ヒップホップ RAP TEE ラップ SNOOP DOGG 2PAC BIGGE SADE TLC ICE CUBE DMX WU TANG DAZ DILLINGER EMINEM ヴィンテージ 古着 LIQUID BLUE リキッドブルー American thunder アメリカンサンダー スウェット パーカー

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

