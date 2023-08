——————————————————————————

即購入大歓迎❗️おまとめ買いがお得です❗️

▼お得な割引はこちら▼

┌─────────────────┐

✔️フォロー割・・・200円OFF

✔️おまとめ割・・・2点で1,000円OFF

3点で2,000円OFF

└─────────────────┘

——————————————————————————

着用モデル:163cm

【サイズ】

表記:11(S相当)

肩幅:35cm

身幅:43cm

着丈:137cm

袖丈:59cm

※平置き実寸サイズになります。

レオナールのシックなワンピースです。春、夏、秋と季節を問わずお召しになれます

※多少の誤差はご了承ください。

【素材】

表地:ポリエステル100%

裏地:レーヨン100%

【詳細】

裏地 :⚪︎

透け感 :⚪︎(袖のみ)

コンディション:A

—ランクリスト—

A:新品または目立ったシミやダメージのない状態良好の商品

B:着用に支障ない程度のシミやダメージが見られる商品

C:使用感があり目立つシミやダメージ等が見られる商品

——————————————————————————

ALL ITEMご覧いただけます⇒#withk_select

——————————————————————————

【当店について】

60s 70s 80s 90sなどのヴィンテージ古着、used品を出品中。

フリルやレースなどの可愛い系から個性的でレトロな柄シャツ、USA製のワンピース、ヨーロッパ古着も多数取り揃えております。

全て一点物となりますので、ご希望の方はお早めに!

※あくまでused品、古着になります。

ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

※プロフィールをご確認の上、ご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

——————————————————————————即購入大歓迎❗️おまとめ買いがお得です❗️▼お得な割引はこちら▼┌─────────────────┐ ✔️フォロー割・・・200円OFF ✔️おまとめ割・・・2点で1,000円OFF 3点で2,000円OFF└─────────────────┘——————————————————————————着用モデル:163cm【サイズ】表記:11(S相当)肩幅:35cm身幅:43cm着丈:137cm袖丈:59cm※平置き実寸サイズになります。※多少の誤差はご了承ください。【素材】表地:ポリエステル100%裏地:レーヨン100%【詳細】裏地 :⚪︎透け感 :⚪︎(袖のみ)コンディション:A—ランクリスト—A:新品または目立ったシミやダメージのない状態良好の商品B:着用に支障ない程度のシミやダメージが見られる商品C:使用感があり目立つシミやダメージ等が見られる商品——————————————————————————ALL ITEMご覧いただけます⇒#withk_select——————————————————————————【当店について】60s 70s 80s 90sなどのヴィンテージ古着、used品を出品中。フリルやレースなどの可愛い系から個性的でレトロな柄シャツ、USA製のワンピース、ヨーロッパ古着も多数取り揃えております。全て一点物となりますので、ご希望の方はお早めに!※あくまでused品、古着になります。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。※プロフィールをご確認の上、ご購入をお願い致します。

