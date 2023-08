Aer エアー GO TOTE 2 トートバッグ

型番:AER21043

カラー:ブラック

付属品:写っているものが全てです。

横:28cm

縦:38cm

マチ:12cm

持ち手長さ:65cm

素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。

外ポケット ×4

内ポケット ×3

写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。

古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。

値下げに関してはプロフィールに記載しておりますのでご参照ください。

※Pokit追加画像

取り置き、専用、着画はお断りしております。

スレやシワ、薄汚れなどがあります。

使用感はございますが、まだまだご使用していただけると思います。

中古品であることをご理解いただける方に。

サ0619-14

#shii_ta06

2400030832486

商品の情報 ブランド エアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

