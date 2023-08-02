【同梱不可】 新品未使用 大鉢 細川政己　y鉢 植物/観葉植物

細川さんの代表的な大鉢です。

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細川さんの代表的な大鉢です。この釉薬はかなり人気のあるタイプだと思います。秘蔵のコレクションでしたが、春の植え替えで利用を見送りましたので、一旦他の方で利用したい方にお譲りいたします。他の株の植え替えで利用も考えており、出品は早めに取り下げる可能性があります。ご検討いただければと思います。新品未使用になります。塊根植物botanizeボタナイズパキポディウムアガベ パキプス グラキリス コーデックスグラキリスsrlたけろうポットカタチ製作所valiemkonectraw life factoryコネクトkonectrawlifefactory細川政己福田修平中川智治内田裕太船串菊地元野小野瀬一invisible inkspicygemTOKYアーネストハーツインビシブルインク陶器鉢y鉢大鉢

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