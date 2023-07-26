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少し豊富な贈り物 本格派チャイナドレス半袖ロング丈 コスプレ

商品の説明

体のラインにぴったり沿って、美しい曲線を演出します。生地はシルク100%、肌に優しくてすごく着やすいです。とても上品なドレスです。
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演出、結婚式、パーティーで活躍します。
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サイズ: M
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色：レッド
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肩幅:36cm
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バスト:42cm
あんさんぶるスターズ！夢ノ咲学院 Mサイズ ACOS製
ヒップ:46cm
リアライズ　パイロットスイムスーツ　競泳水着　レオタード
総丈:130cm
VOCALOID 鏡音リン　公式ACOS製　Sサイズ　コスプレ衣装　未着用品
素材：シルク100%
エヴァンゲリオン　プラグスーツ　ラバー綾波レイ　フルセット　公式インターフェイス
裏生地：あり
ＲＱ　レースクイーン　キャンギャル　コスプレ　コスチューム　セクシー　KOOL
花柄刺繍の部分は全て手作業です。
2B　花嫁　フルセット　衣装+ウィッグ+靴+武器

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※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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【Ruru様専用】リーナベル 衣装一式

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まなてぃ様専用
体のラインにぴったり沿って、美しい曲線を演出します。生地はシルク100%、肌に優しくてすごく着やすいです。とても上品なドレスです。演出、結婚式、パーティーで活躍します。サイズ: M色：レッド肩幅:36cmバスト:42cmヒップ:46cm総丈:130cm素材：シルク100%裏生地：あり花柄刺繍の部分は全て手作業です。※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

少し豊富な贈り物 本格派チャイナドレス半袖ロング丈 コスプレ

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少し豊富な贈り物 本格派チャイナドレス半袖ロング丈 コスプレ

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2e07d

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2e07d
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