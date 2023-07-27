割引 HAJIMU TOO トヲハジム cardigan knit 眠子 カーディガン/ボレロ

TOO HAJIMU トヲハジム 眠子 dolman long knit cardigan
チェスティ カーディガン エンブロイダリー タグ付き
新品 定価19万円！❗️CIVIDINI カシミア ロングカーディガン
素材 cotton50% / rayon50%
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着丈 90cm
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バスト 218cm
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裄丈 81cm
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袖口 20cm〜
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裾周り 194cm
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ご不明点ございましたらコメントくださいませ
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
セオリー 2023SS 新品 カーディガン
TOO HAJIMU トヲハジム 眠子 dolman long knit cardigan素材 cotton50% / rayon50%one size着丈 90cmバスト 218cm裄丈 81cm袖口 20cm〜裾周り 194cmご不明点ございましたらコメントくださいませGroundYY－3KIDILLBALMUNGchlomacomme des garçonsRequal≡
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし