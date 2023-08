中古レコードです。

LP ROLLING STONES/Big Hits (UK Open Decca Mono Org.)

英国 Open Decca Mono オリジナル盤です。ジャケEx、盤Exのコンディションです。オリジナル見開きジャケ。綴込みリーフレット付き。傷んでいるものが多いですが、まともなコンディションです。オリジナル「PLAYNG SPEED 33 1/3」表示インナー付き。見開き内側に黒いテープの補強があります。マトリックスは 7503-2A/7504-4A です。

◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。

◆価格は税込、送料込です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

