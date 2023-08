公式サイト ★メルカリ便★ VivianWestwood シャツ シャツ

★メルカリ便★

VivianWestwood

ヴィヴィアンウエストウッド

カジュアルシャツ

長袖

ホワイト 白

サイズ44(Sサイズ)

ボタン位置などが右寄りの変形タイプのシャツです。

タグも切っていない新品です。

着用機会がなかったため出品します。

暗所にて保管しておりましたが、

神経質な方はご遠慮ください。

光の加減等により、色合いが実物と多少異なる場合があります。

小さく畳んでの発送になります。

発送時に畳み皺などつく可能性があります。

ご了承ください。

メルカリ便で発送します。

即購入OKです。

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

★メルカリ便★VivianWestwoodヴィヴィアンウエストウッドカジュアルシャツ長袖ホワイト 白サイズ44(Sサイズ)ボタン位置などが右寄りの変形タイプのシャツです。タグも切っていない新品です。着用機会がなかったため出品します。暗所にて保管しておりましたが、神経質な方はご遠慮ください。光の加減等により、色合いが実物と多少異なる場合があります。小さく畳んでの発送になります。発送時に畳み皺などつく可能性があります。ご了承ください。メルカリ便で発送します。即購入OKです。カラー···ホワイト袖丈···長袖

