他にも良質な商品をどんどん出品していますので宜しければ一覧もご覧下さい。

【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト Mサイズ

趣味の合う方いればフォロー頂けると幸いです。

Sea New York パッチワークキルティングコート

#mnchストアのレディース商品はコチラ

MARC BY MARC JACOBS ピーコート



クードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品

○アイテム

【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタン

美品 高級ライン Burberry London バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 刻印メタルボタン ピーコート

MACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー



美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコート

○サイズ

ルジュール 深紅のコートです。サイズ38

(36)

【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト Mサイズ

肩幅38

Sea New York パッチワークキルティングコート

身幅45.5

MARC BY MARC JACOBS ピーコート

着丈69.5

クードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品

袖丈61.5

【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタン



MACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー

平置き実寸。

美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコート

着画はお断りいたします。

ルジュール 深紅のコートです。サイズ38



【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト Mサイズ

○状態

Sea New York パッチワークキルティングコート

目立つ傷や汚れのない美品です。

MARC BY MARC JACOBS ピーコート



クードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品

○カラー

【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタン

グレー

MACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー



美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコート

○素材

ルジュール 深紅のコートです。サイズ38

表地

【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト Mサイズ

ウール80%

Sea New York パッチワークキルティングコート

カシミヤ20%

MARC BY MARC JACOBS ピーコート



クードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品

裏地

【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタン

レーヨン50%

MACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー

ポリエステル50%

美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコート



ルジュール 深紅のコートです。サイズ38

付属

【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト Mサイズ

牛革

Sea New York パッチワークキルティングコート



MARC BY MARC JACOBS ピーコート

○管理番号

クードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品

1243sh

【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタン



MACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー

○配送

美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコート

簡易包装にて土日を除く1~2日程度で発送いたします。

ルジュール 深紅のコートです。サイズ38

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他にも良質な商品をどんどん出品していますので宜しければ一覧もご覧下さい。趣味の合う方いればフォロー頂けると幸いです。#mnchストアのレディース商品はコチラ ○アイテム美品 高級ライン Burberry London バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 刻印メタルボタン ピーコート○サイズ(36)肩幅38身幅45.5着丈69.5袖丈61.5平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れのない美品です。○カラーグレー○素材表地ウール80%カシミヤ20%裏地レーヨン50%ポリエステル50%付属牛革○管理番号1243sh○配送簡易包装にて土日を除く1~2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【BOGLIOLI】ボリオリ メルトンウールピーコート ダブルブレスト MサイズSea New York パッチワークキルティングコートMARC BY MARC JACOBS ピーコートクードシャンス ショートコート【S】グレー 高級 ブランド 毛 通勤 美品 上品【美品】バーバリーズ カシミア混 ステンカラーコート 金ロゴボタンMACKINTOSH ゴールドボタンナポレオンPコート ドロップショルダー美品 高級ライン バーバリーロンドン レザーベルト付き カシミヤ混 ピーコートルジュール 深紅のコートです。サイズ38