ご覧頂きありがとうございます!

☆美品☆バレンシアガ元ネタ バーニー・サンダース選挙キャンペーンT 黒Lサイズ



ヒステリックグラマー☆

ビッグヒスガールロゴ入りTシャツ

【商品情報】

・ブランド: ヒステリックグラマー

・色柄: 赤 レッド くすみカラー

ヒスガール カメラ

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: L

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:63

身幅:52

肩幅:50

袖丈:22

・素材:綿 100%

・状態: USED 良好

目立った傷や汚れは無く状態は良好です!

※古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。

【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

お得な”割引”を行なってます✨

・90s 90年代の古着から、

パーカー 、 スウェット 、 アウター や

ジャケット Tシャツ などをメインに

メンズ から レディース まで

揃えております!

ぜひご覧になっていってください^ ^

#古着屋ROOTSコレクション

・送料無料・即購入もOKです!

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^

よろしくお願い致します!

ご覧頂きありがとうございます!ヒステリックグラマー☆ビッグヒスガールロゴ入りTシャツ【商品情報】 ・ブランド: ヒステリックグラマー ・色柄: 赤 レッド くすみカラー ヒスガール カメラ ※ 写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記: L ・サイズ詳細 (単位:cm) 着丈:63 身幅:52 肩幅:50 袖丈:22 ・素材:綿 100% ・状態: USED 良好 目立った傷や汚れは無く状態は良好です! ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s 90年代の古着から、 パーカー 、 スウェット 、 アウター や ジャケット Tシャツ などをメインに メンズ から レディース まで 揃えております! ぜひご覧になっていってください^ ^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです!・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^よろしくお願い致します!

