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【即納】 様専用】Apple 【ui Pencil 純正 MK0C2J/A 第1世代 その他

商品の説明

Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A 純正
Apple Pencil アップルペンシル（第2世代）MU8F2J/A

Apple AirPods（第2世代）※ケースなし、両耳
1年前にヤマダ電機で予備として購入しましたが、使わなそうなので出品します。
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購入後試し書きした程度です。
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箱のまま保管しており、外箱に若干の汚れがございますが、中身は新品同様かと思います。
Apple Pencil アップルペンシル第二世代APPLE MU8F2J/A

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【新品・未開封】Apple Pencil アップルペンシル　第一世代
対応機種をご確認ください。
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iPad Pro 第3世代（2018年発売）以降、iPad Air第4世代（2020年発売）には対応していません。
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Apple Pencil 第二世代MU8F2J/A
※こちらの商品は、ご購入後の商品差替え防止のため返品は承れません。
あんでぃ様専用です☆

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商品の状態未使用に近い

Apple pencil アップルペンシル第2世代 動作確認済み

【ui 様専用】Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A 純正

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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A 純正1年前にヤマダ電機で予備として購入しましたが、使わなそうなので出品します。購入後試し書きした程度です。箱のまま保管しており、外箱に若干の汚れがございますが、中身は新品同様かと思います。color: WHITE対応機種をご確認ください。iPad Pro 第3世代（2018年発売）以降、iPad Air第4世代（2020年発売）には対応していません。※こちらの商品は、ご購入後の商品差替え防止のため返品は承れません。#Apple#APPLE

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【即納】 様専用】Apple 【ui Pencil 純正 MK0C2J/A 第1世代 その他

40分钟前

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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A

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