【セール】 incanation インカネーション スニーカー スニーカー

incanationのスニーカーです。10万円くらいしました。

カラー···ブラック×ブルー

黒く見えますが、黒と青のカラーリングです。

濃紺といえばいいでしょうか。そのくらい暗い青です。

●サイズ:タグ表記 42(サイズを27と記載してありますがあくまで目安とお考え下さい。東方25.5くらいですが問題なく着用出来ました)

●素材:レザー

●状態:

着用していましたがデザインを損なうような汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

