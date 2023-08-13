世界的に有名な 本格派チャイナドレス半袖ロング丈 コスプレ

体のラインにぴったり沿って、美しい曲線を演出します。生地はシルク100%、肌に優しくてすごく着やすいです。とても上品なドレスです。

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演出、結婚式、パーティーで活躍します。

みえ様専用(清光、にっかり青江軽装)



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サイズ: M

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色：レッド

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肩幅:36cm

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バスト:42cm

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ヒップ:46cm

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総丈:130cm

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素材：シルク100%

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裏生地：あり

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花柄刺繍の部分は全て手作業です。

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※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

体のラインにぴったり沿って、美しい曲線を演出します。生地はシルク100%、肌に優しくてすごく着やすいです。とても上品なドレスです。演出、結婚式、パーティーで活躍します。サイズ: M色：レッド肩幅:36cmバスト:42cmヒップ:46cm総丈:130cm素材：シルク100%裏生地：あり花柄刺繍の部分は全て手作業です。※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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