人気ブランドの新作 完売色！NAVY L.L.BEAN グローサリートート トートバッグ

公式Webサイトもストアも完売色!

男女兼用で大人気のNAVYです。

自立はしませんが、折りたためて

お買い物やご旅行スポーツジムにもたくさん入って便利!!

新品未使用ですが自宅保管、素人採寸。

画像2枚目が実物です。初期からのたたみジワ有。

畳直して軽く圧縮しての発送です。

ご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。

サイズ37✖️45✖️17(cm)

即購入はもちろん大歓迎ですが、

ご購入後にでも挨拶程度のメッセージを頂けると

安心して発送出来ますのでお願いしますm(_ _)m

他に

型違いカタディンキャンピングトートバッグ(全5色)、

お色違いの完売色のpewter、Dusty Olive、PLATINUM

Fossil Brown、NATURAL、Almond Beige、BLACK、

Raw Indigo、SURF BLUEも別ページに出品しています。

商品の情報 ブランド エルエルビーン 商品の状態 新品、未使用

