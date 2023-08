ペット、喫煙者おりません。

ヘキサライト+

衛生面神経質なので、ご安心頂けたらうれしいです(. ❛ ᴗ ❛.)

新品未使用(動作確認未)

#おまとめ割引大歓迎

- - - - - - - - - - - - -♡˖°商品について- - - - - - - - - - -♡˖°

❤️参考価格39,800円❤️

早い者勝ち❤️ポータブル電源 299Wh/600W 充電 ソーラー コンセント



\1点限りの限定タイムセール/

✅一家に一台、防災、災害対策の一つに

✅コンセント充電、シガーソケット充電、ソーラー充電可能

「VTOMAN JUMP 600X」

VTOMAN社はポータブル電源やソーラーパネルの専売メーカーで信頼性が高くLiFePO4の電源を得意としています。

容量:299Wh/96000mAh 出力:600W(瞬間最大1200W)のハイスペックで様々な機器に給電可能です。

最大で11台同時充電可能な最高のポータブル電源です。

純正弦波、MPPT制御、ACコンセントx4/DC/シガー/USBx3(QC3.0x1)/Type-C:(PD60W)出力に加え充電+出力が可能なパススルー、2000Aピーク電流のジャンプスタート機能、驚異の3500+サイクル、安全性の高いリン酸鉄リチウムバッテリー採用で耐久性も抜群です。

☆キャンプ/BBQ/アウトドア/防災に是非お求めください。

LiFePO4リン酸鉄リチウム電池 PD60W/QC3.0/AC/DC出力 ジャンプスターター機能付 容量拡張可能 蓄電池 純正弦波

・驚異の高出力600W(最大1200W)/大容量299Whの両方を兼ね備えたポータブル電源。

・純正弦波出力で殆どの家電製品やデバイスへ安全に給電可能。

①AC(100V/600W)*4、②DC(12V/10A)*2、③USB-A(5V/2.4A)*2、④USB-AのQC3.0(5/9/12V/18w)*1、⑤USB-C(PD60W)*1、⑥シガーソケット(12V/10A)*1。 最大11台デバイスへ同時充電可能

・「PD60W急速充電対応」Type-c:PD60W/QC3.0(18W)搭載

・容量拡張可能

・ジャンプスターター機能

スターターは2000Aのピーク電流で、7.0L以下ガソリン/5.5L以下のディーゼル12…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ペット、喫煙者おりません。衛生面神経質なので、ご安心頂けたらうれしいです(. ❛ ᴗ ❛.)新品未使用(動作確認未)#おまとめ割引大歓迎 - - - - - - - - - - - - -♡˖°商品について- - - - - - - - - - -♡˖° ❤️参考価格39,800円❤️ \1点限りの限定タイムセール/✅一家に一台、防災、災害対策の一つに✅コンセント充電、シガーソケット充電、ソーラー充電可能 「VTOMAN JUMP 600X」VTOMAN社はポータブル電源やソーラーパネルの専売メーカーで信頼性が高くLiFePO4の電源を得意としています。容量:299Wh/96000mAh 出力:600W(瞬間最大1200W)のハイスペックで様々な機器に給電可能です。最大で11台同時充電可能な最高のポータブル電源です。純正弦波、MPPT制御、ACコンセントx4/DC/シガー/USBx3(QC3.0x1)/Type-C:(PD60W)出力に加え充電+出力が可能なパススルー、2000Aピーク電流のジャンプスタート機能、驚異の3500+サイクル、安全性の高いリン酸鉄リチウムバッテリー採用で耐久性も抜群です。☆キャンプ/BBQ/アウトドア/防災に是非お求めください。LiFePO4リン酸鉄リチウム電池 PD60W/QC3.0/AC/DC出力 ジャンプスターター機能付 容量拡張可能 蓄電池 純正弦波 ・驚異の高出力600W(最大1200W)/大容量299Whの両方を兼ね備えたポータブル電源。・純正弦波出力で殆どの家電製品やデバイスへ安全に給電可能。 ①AC(100V/600W)*4、②DC(12V/10A)*2、③USB-A(5V/2.4A)*2、④USB-AのQC3.0(5/9/12V/18w)*1、⑤USB-C(PD60W)*1、⑥シガーソケット(12V/10A)*1。 最大11台デバイスへ同時充電可能・「PD60W急速充電対応」Type-c:PD60W/QC3.0(18W)搭載 ・容量拡張可能 ・ジャンプスターター機能スターターは2000Aのピーク電流で、7.0L以下ガソリン/5.5L以下のディーゼル12…

