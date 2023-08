◇動きやすくストレスを感じない着心地で、ジャケット襟元の裏地やボタンにさりげなくニューバランスのロゴがあしらわれている。

素材は、「サークルストレッチウーブン」を使用。

ジャージのような柔らかさと滑らかさ、そして全方向に伸びる伸縮性の高さを持ち、さらっとした感触の心地よい着心地。

FIT(フィット) をテーマとして開発された、働く大人のデイリーウエア。

シンプルなデザインと使いやすいカラーを採用しているため、休日のおでかけシーンでも、平日のビジネスシーンでも着用することができる。

サイズ:L

着丈 72.0/肩幅 46.0/身幅 53.0/そで丈 63.0

色:グレー

素材:ポリエステル86% ポリウレタン14%

状態 : 1回着用、美品

◇動きやすくストレスを感じない着心地で、ジャケット襟元の裏地やボタンにさりげなくニューバランスのロゴがあしらわれている。素材は、「サークルストレッチウーブン」を使用。ジャージのような柔らかさと滑らかさ、そして全方向に伸びる伸縮性の高さを持ち、さらっとした感触の心地よい着心地。FIT(フィット) をテーマとして開発された、働く大人のデイリーウエア。シンプルなデザインと使いやすいカラーを採用しているため、休日のおでかけシーンでも、平日のビジネスシーンでも着用することができる。サイズ:L着丈 72.0/肩幅 46.0/身幅 53.0/そで丈 63.0色:グレー素材:ポリエステル86% ポリウレタン14%状態 : 1回着用、美品

