オリジナル TAISAヘッドカスタム(ヘッドのみ) おもちゃ/人形

御覧頂きありがとうございます。

Out of Base様製のOBヘッド

TAISAヘッドをカスタムしました。(磁石装着済みです。)

メイクにリキテックス、パステルを使用しており、工程ごとにつや消しUVカットスプレーを吹いています。

仕上げにもスプレーをして保護しておりますが、強く擦るとメイクが剥がれてしまう可能性がございます。お取り扱いにはご注意下さい。

レジンで瞼をもっております。

よく見ると角度によって凸凹がありますので気になる方はお控え下さいませ。

(瞼部分に負担をかけますと、割れやヒビの原因になりますのでアイ装着時等お気を付け下さい。)

光をあてて分かる程度ですがラメパウダーをつけております。

※こちらはヘッドのみで、アイ等は付属しませんのでご注意ください。

丁寧にメイクをしておりますが、素人のメイクなので、完全な左右対称ではごさいません。ムラもあるかと思います。

あくまでも趣味の範囲でメイクしたヘッドの為、完璧を求める方はご遠慮下さい。

カスタムヘッド

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

