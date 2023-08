非常に高い品質 ハーレーダビッドソン US古着 長袖tシャツ ブラック黒2XL バックプリント Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧頂きありがとうございます♬

★フォローして頂くと表示価格より下記割引★

⚠︎1500円以下⇨フォロー割適用外です

〜2500円以下⇨200円引き

〜4999円⇨300円引き

〜9999円⇨500円引き

〜19999円⇨1000円引き

購入前にフォロー割希望とコメントお願いします♪

★おまとめ割★

2点以上でフォロー割後の価格合計から300円オフ!

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

*即購入OK!早い者勝ち

*匿名配送

*ホームクリーニング済み

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

全商品一覧はこちら

↓↓↓↓

#古着屋kuu

★サイズ:表記 XXL

平置き実寸(cm)

肩幅:60

身幅:63

着丈:73

袖丈:60

※誤差がある場合があります。ご了承ください。

★素材(%)

コットン100

★カラー

ブラック

黒

※ お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合がございますがご了承ください。

★ブランド

HARLEY DAVIDSON

ハーレーダビッドソン

★メキシコ製

★その他★

☑︎古着特有の擦れ等使用感がありますが、古着ならではのアジとしてお楽しみいただけます。

☑︎古着になりますので、ご理解頂ける方の購入をお願い致します。

★80s、90s、VINTAGE(ビンテージ ヴィンテージ) やスポーツ、ストリート系など幅広いアイテムを更新中!︎

→→→#古着屋kuu

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

