◆1842年にイギリスから毛織物を

輸入販売することから始まった

世界最古の生地マーチャント

"DORMEUIL"。

■ブランド

・ DORMEUIL( ドーメル)

・KASHIYAMA the Smart Tailor

(カシヤマザ スマートテーラー)

■状態 新品未使用

■カテゴリー スーツ

■色 グレー系ストライプ

タグ表示サイズ D6(48)

※A6(標準Lサイズ)相当

(胸囲95-99 胴囲81-85

身長173-177:参考めやす)

■実寸サイズ 単位cm

※誤差はご了承ください。

ジャケット↓

肩幅45

身幅53

着丈74

袖丈61

パンツ↓

ウエスト幅41

(ウエスト周り82 )

ヒップ幅52.5

モモ幅33

すそ幅20

股下丈95

総丈120

■仕様 ジャケット:ノッチドラペル、

シングル2釦、本切羽袖4釦、

サイドベンツ、背抜き、

チェンジポケット。

パンツ:2タック、ベルトループレス、

サイドアジャスター。裾未加工。

■素材 表地 毛100%

胴裏 キュプラ

袖裏 レーヨン、ポリエステル

Code850ys

◆希少なパタゴニアウールのみで

織り上げ、その膨らみから通気性と

保温性、さらに伸縮性が生まれて

いるのが特徴です。

服地が出来上がったときトニックで

祝杯を挙げたことが、名前に由来

しているというドーメルのTONIK。

正統派のディテールとも言える、

ベルトレスループパンツやサイド

アジャスター、ジャケット袖口が開く

本切羽(本開き)など、高級仕様

もポイント。

◆その他:・スーツ本体のみの出品です。

写真のシャツ・ネクタイ、

ハンガーは付属しません。

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・こちらの商品は国内正規販売元より

購入した正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オンワード 商品の状態 新品、未使用

