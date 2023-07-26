【楽ギフ_のし宛書】 ウォーリアーアサルトシステム　 FALCON チェストリグ M4 個人装備

商品名: ウォーリアーアサルトシステム FALCON チェストリグ
5.11 Tactical Rush 24 Backpack リュック黒
米軍放出品 CRYE G3 FIELD SHIRT 実物米陸軍 USAFカスタム
色:コヨーテタン
AM-95 ヘルメット レプリカ
【実物】SAFARILAND ホルスター
ウエストサイズ(最小〜最大):約60〜135cm
【希少品】実物 海兵隊 MCPC プレートキャリア Lサイズ
ロシア軍 ロシア税関庁 デッドストック ゴルカ 54-3サイズ
M-65 フィールドジャケット Sサイズ ヴィンテージ 米軍 古着
2年ほど前にレプマートで購入しました。
実物 LBT チャージポーチ
希少wwII米国陸軍下士官制帽&制服上衣
オーストリア陸軍 ポンチョ(迷彩) ❻ ★USED
■メインマガジン収納部
代用品ベルト付き明治陸軍 憲兵軍装上下 コスプレ
タブ付きバンジーコードを備えM4マガジンを2本×4、合計8本（M14マグなら4本）収納でき、バンジーコードの取付位置を変える事でAKマガジンにも対応します。
BE76 旧日本帝国陸軍 九八式 模造刀 日本刀 尉官刀緒付 紺 ２本
■正面前部
さっるー様専用 東ドイツ軍 コート
MOLLE着脱のダブルピストルマガジンポーチを装備、懐中電灯、マルチツールなどの収納も可能です。2つの小型ユーティリティポーチは固定式で、M4（次世代M4はフラップ止め不可）、M14マガジン、又は小物を収納出来ます。その両サイドには、2本のエラスティックバンドループが配置され、ケミカルライトや小型の懐中電灯などを保持出来ます。
日本軍 昭五式背嚢 帝国陸軍兵用昭5式装備 、飯盒、毛布付き(複製品)
■両サイド収納部
陸上自衛隊装備フルセット
2つの固定式ユーティリティポーチは、MBITR 148ラジオに対応し。又は小物、M4、M14マガジンなど収納可、フラップを内側に収納する事でAKマガジンにも対応します。
米軍放出品・TROUSER EXTREME 上下セット
腹部ショルダーストラップの間には、タブ付きベルクロ開放のポケットがあり、地図や薄い小物を収納するスペースが確保されています。
実物 DEVGRU レッドチーム aor1 刺繍キャップ
メイン素材は500Dナイロンを使用し軽量、その他の素材も本物の米国ミルスペック素材を使用しています。更に、IR（赤外線）の反射を最小限に抑える加工が施されています。
陸自 3型防弾衣(エスグラ) 弾倉入れ収納袋付き 陸上自衛隊 防弾チョッキ
LBT 6094A レプリカ (TMC社製)
#ウォーリアアサルトシステム #ウォーリア #チェストリグ #サバゲー #実物 #ポーチ #コヨーテ
MSA PARACLETE パラクレイト パーソナルボディアーマー
M36型野戦服(ヤンケ)
【送料無料】 東ドイツ 国家人民軍 NVA 記章 3点セット
リアルマッコイズu.s air force ヘルメットバック
商品名: ウォーリアーアサルトシステム FALCON チェストリグ 色:コヨーテタンウエストサイズ(最小〜最大):約60〜135cm2年ほど前にレプマートで購入しました。■メインマガジン収納部タブ付きバンジーコードを備えM4マガジンを2本×4、合計8本（M14マグなら4本）収納でき、バンジーコードの取付位置を変える事でAKマガジンにも対応します。■正面前部MOLLE着脱のダブルピストルマガジンポーチを装備、懐中電灯、マルチツールなどの収納も可能です。2つの小型ユーティリティポーチは固定式で、M4（次世代M4はフラップ止め不可）、M14マガジン、又は小物を収納出来ます。その両サイドには、2本のエラスティックバンドループが配置され、ケミカルライトや小型の懐中電灯などを保持出来ます。■両サイド収納部2つの固定式ユーティリティポーチは、MBITR 148ラジオに対応し。又は小物、M4、M14マガジンなど収納可、フラップを内側に収納する事でAKマガジンにも対応します。腹部ショルダーストラップの間には、タブ付きベルクロ開放のポケットがあり、地図や薄い小物を収納するスペースが確保されています。メイン素材は500Dナイロンを使用し軽量、その他の素材も本物の米国ミルスペック素材を使用しています。更に、IR（赤外線）の反射を最小限に抑える加工が施されています。#ウォーリアアサルトシステム #ウォーリア #チェストリグ #サバゲー #実物 #ポーチ #コヨーテ