【楽ギフ_のし宛書】 ウォーリアーアサルトシステム　 FALCON チェストリグ M4 個人装備

商品名: ウォーリアーアサルトシステム FALCON チェストリグ

5.11 Tactical Rush 24 Backpack リュック黒



米軍放出品 CRYE G3 FIELD SHIRT 実物米陸軍 USAFカスタム

色:コヨーテタン

AM-95 ヘルメット レプリカ



【実物】SAFARILAND ホルスター

ウエストサイズ(最小〜最大):約60〜135cm

【希少品】実物 海兵隊 MCPC プレートキャリア Lサイズ



ロシア軍 ロシア税関庁 デッドストック ゴルカ 54-3サイズ



M-65 フィールドジャケット Sサイズ ヴィンテージ 米軍 古着

2年ほど前にレプマートで購入しました。

実物 LBT チャージポーチ



希少wwII米国陸軍下士官制帽&制服上衣



オーストリア陸軍 ポンチョ(迷彩) ❻ ★USED

■メインマガジン収納部

代用品ベルト付き明治陸軍 憲兵軍装上下 コスプレ

タブ付きバンジーコードを備えM4マガジンを2本×4、合計8本（M14マグなら4本）収納でき、バンジーコードの取付位置を変える事でAKマガジンにも対応します。

BE76 旧日本帝国陸軍 九八式 模造刀 日本刀 尉官刀緒付 紺 ２本

■正面前部

さっるー様専用 東ドイツ軍 コート

MOLLE着脱のダブルピストルマガジンポーチを装備、懐中電灯、マルチツールなどの収納も可能です。2つの小型ユーティリティポーチは固定式で、M4（次世代M4はフラップ止め不可）、M14マガジン、又は小物を収納出来ます。その両サイドには、2本のエラスティックバンドループが配置され、ケミカルライトや小型の懐中電灯などを保持出来ます。

日本軍 昭五式背嚢 帝国陸軍兵用昭5式装備 、飯盒、毛布付き(複製品)

■両サイド収納部

陸上自衛隊装備フルセット

2つの固定式ユーティリティポーチは、MBITR 148ラジオに対応し。又は小物、M4、M14マガジンなど収納可、フラップを内側に収納する事でAKマガジンにも対応します。

米軍放出品・TROUSER EXTREME 上下セット

腹部ショルダーストラップの間には、タブ付きベルクロ開放のポケットがあり、地図や薄い小物を収納するスペースが確保されています。

実物 DEVGRU レッドチーム aor1 刺繍キャップ

メイン素材は500Dナイロンを使用し軽量、その他の素材も本物の米国ミルスペック素材を使用しています。更に、IR（赤外線）の反射を最小限に抑える加工が施されています。

陸自 3型防弾衣(エスグラ) 弾倉入れ収納袋付き 陸上自衛隊 防弾チョッキ



LBT 6094A レプリカ (TMC社製)

#ウォーリアアサルトシステム #ウォーリア #チェストリグ #サバゲー #実物 #ポーチ #コヨーテ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品名: ウォーリアーアサルトシステム FALCON チェストリグ 色:コヨーテタンウエストサイズ(最小〜最大):約60〜135cm2年ほど前にレプマートで購入しました。■メインマガジン収納部タブ付きバンジーコードを備えM4マガジンを2本×4、合計8本（M14マグなら4本）収納でき、バンジーコードの取付位置を変える事でAKマガジンにも対応します。■正面前部MOLLE着脱のダブルピストルマガジンポーチを装備、懐中電灯、マルチツールなどの収納も可能です。2つの小型ユーティリティポーチは固定式で、M4（次世代M4はフラップ止め不可）、M14マガジン、又は小物を収納出来ます。その両サイドには、2本のエラスティックバンドループが配置され、ケミカルライトや小型の懐中電灯などを保持出来ます。■両サイド収納部2つの固定式ユーティリティポーチは、MBITR 148ラジオに対応し。又は小物、M4、M14マガジンなど収納可、フラップを内側に収納する事でAKマガジンにも対応します。腹部ショルダーストラップの間には、タブ付きベルクロ開放のポケットがあり、地図や薄い小物を収納するスペースが確保されています。メイン素材は500Dナイロンを使用し軽量、その他の素材も本物の米国ミルスペック素材を使用しています。更に、IR（赤外線）の反射を最小限に抑える加工が施されています。#ウォーリアアサルトシステム #ウォーリア #チェストリグ #サバゲー #実物 #ポーチ #コヨーテ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MSA PARACLETE パラクレイト パーソナルボディアーマーM36型野戦服(ヤンケ)【送料無料】 東ドイツ 国家人民軍 NVA 記章 3点セットリアルマッコイズu.s air force ヘルメットバック