rachel comeyローズ柄のロングコートですトップス ワンピースの様にも着用できます(カテゴリーはワンピースにしております)およそ10万円ほどで購入しましたサイズはUS4ですのでM-Lサイズ程度です黒いリボンベルトが付いていますループが細いので外してゆったりなシルエットやウエストで結んで絞ったシルエットでもどちらも楽しんで頂けますポケットも付いてますボタンを開けても閉じても楽しめますシルク素材で中にも着込めるので通年で着用できます着用は1回です同じ柄で素材違いのマスクも出品しておりますそちらもぜひご覧下さいませ着丈···ロング素材···シルク柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬

