好評 lec 司法書士15か月合格講座DVDフルセット その他

LEC 司法書士

LEC 司法書士2013年向け司法書士合格講座(秋生)〜佐々木クラス〜の教材一式と講義DVDになります。定価70万円程のものになります。教材は書き込みもあり、使用感もありますので、中古品をお気になされる方はご遠慮くださいませ。講義担当講師は、佐々木ひろみ先生です。⭐︎内容 「全体構造」(全5回) 講義ノート「民法」(全31回)・講義ノート1/2/3/4、板書・別冊ブレークスルー・プチ答練 問題/解答解説・精撰答練 第1回~第3回 問題/解答解説・講義DVD (全31巻) 「不動産登記法 (本論全26回/解法講義編全5回)・講義ノート1/2/3/4/5/6板書・別冊ブレークスルー・択一問題集 問題/解答解説・記述問題集 問題/解答解説・プチ答練 問題/解答解説・商業登記法 別紙集・書式ミニテスト・記述式ベストセレクト問題集・講義DVD 本論 (全26巻) 解法講義編(全5 巻)「会社法・商法」(全15回)・講義ノート、板書・別冊ブレークスルー・択一問題集 問題/解答解説・プチ答練 問題/解答解説・精撰答練 第1回~第3回 問題/解答解説・講義DVD (全15巻) ーーー「商業登記法」(本論全14回/解法講義編全5回)・講義ノート1/2、板書・別冊ブレークスルー・択一問題集 問題/解答解説・記述問題集 問題/解答解説・プチ答練 問題/解答解説・商業登記法 別紙集・書式ミニテスト・記述式ベストセレクト問題集・講義DVD 本論 (全14巻) 解法講義編(全5巻)マイナー7科目 佐々木クラス「憲法」(全5回)・講義ノート、板書・別冊ブレークスルー・問題集・一問一答問題集・プチ答練 問題/解答解説・講義DVD (全5巻) ーーー「刑法」(全7回)・講義ノート、板書・別冊ブレークスルー・問題集・プチ答練 問題/解答解説・講義DVD (全7巻) ーーー「民事訴訟法・民事執行法・民事保全法」(全12回)・講義ノート、板書・別冊ブレークスルー・一問一答問題集・プチ答練 問題/解答解説・講義DVD (全12巻) ーーー「供託法・司法書士法」(全5回)・講義ノート、板書・別冊ブレークスルー・プチ答練 問題/解答解説・講義DVD (全5巻)

lec 司法書士15か月合格講座DVDフルセット