ご覧いただきありがとうございます。

LOUNIEのパンツです。

いただきましたが白を履く機会がなく

保管しておりました。

大人気シリーズです♡

□ブランド/LOUNIE

□カラー/オフホワイト

□サイズ/36

ウエスト/約33

総丈/約89.5

股上/約26

股下/約64

※平置き cm

□状態/新品タグ付き

□定価/18.700円

【商品説明】

・フランスのメーカー、“Carreman”社が中国で開発した素材を使用。

・高密度に織り上げた二重織の素材を使用している為、仕立て映えのするシルエットが特徴。

・タテ・ヨコに伸縮性のある2WAYストレッチにすることで、履き心地の良さにもこだわりました。

・マキアージュラインとは、生地とパターンに特化した、まるで化粧をしているような美しいライン(シルエット)を追及したパンツになります。

・センタープレ スを入れたストレートラインのシルエットですが、体型カバーをしてくれるよう細部に亘って工夫を凝らした細身のパンツに仕上げています。

・ウエストのサイズを調整できるように内側の仕様にこだわりました。

マシンウォッシャブル

ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、IENA、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。

*未使用ですが一度でも人の手に渡ったことをご理解ください。

*素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますので、ご了承下さいませ。

*素人の採寸になりますので誤差はありますがご参考にしていただけますと幸いです。

*梱包は防水対策を行って発送致します。 出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包させていただくため畳じわができることがありますがご了承お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルーニィ 商品の状態 新品、未使用

